女優の畑芽育（２４）が１８日、ＡＢＣ・テレビ朝日系「朝だ！生です旅サラダ」に生出演。初めての広島への旅で見せた意外な大食漢ぶりにスタジオを驚かせた。畑は人生初めてという広島への１泊２日の旅ロケを行ったが、スタジオを驚かせたのが、畑の食べっぷりだった。尾道市内の尾道ラーメンの名店で、「食べすぎかな」と言いつつ、注文したのは尾道ラーメンに炒飯、餃子のボリュームたっぷりのセットで、さらに味付け玉子