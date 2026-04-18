◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東▽第１１節横浜ＦＭ―川崎（１８日・日産スタジアム）現在５勝５敗で東５位の川崎はアウェーで横浜ＦＭと対戦する。前回対戦（３月２２日、ＭＵＦＧ国立）は０―５で大敗しており、リベンジを期す。スタメンが以下のように発表された。１トップにはラザルロマニッチが入った。▼川崎スタメン（４―５―１）ＧＫブローダーセンＤＦ山原怜音、松長根悠仁、丸山祐市、三浦颯太ＭＦ