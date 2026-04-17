ドル安圏もみ合いの中、ドル円は安値を更新ダウ平均は７００ドル超の上昇＝ＮＹ為替 ドル円は１５８．１６円を付けた後の戻りは１５８．５０円前後まで。ふたたび下げて安値を更新となっている。ドル全面安が継続で１．１８４９ドルまでと１．１８５０ドル前後の売りが上値を抑えるユーロドルも押し目は１．１８３０ドル前後まで再び高値圏トライ。 USDJPY158.12EURUSD 1.1842