◇パ・リーグ楽天1―0ロッテ（2026年4月17日楽天モバイル最強パーク）楽天・村林一輝内野手（28）が0―0の11回2死三塁で左腕・坂本の初球をはじき返し、しぶとく三遊間を抜いた。自身2度目のサヨナラ打。9回2死二塁では投ゴロに倒れており、「ピッチャーがゼロで抑えていた。みんなでつかんだ勝利」とうなずいた。15日のソフトバンク戦でも8回に尾形の代わりはなの初球を決勝ソロ。「振れる準備はしていた」という殊勲