記事ポイント 山内惠介さんの岐阜初ディナーショーが2026年8月21日に岐阜グランドホテルで開催されます。昼夜2部制で、コース料理とフリードリンク付きのショーを楽しめます。宿泊プランも用意され、遠方からでも予定を立てやすいイベントです。 岐阜グランドホテルは、山内惠介さんのディナーショーを岐阜で初開催します。山内惠介さんは、食事とショーを一緒に楽しめる特別な時間を届けます。 岐阜グ