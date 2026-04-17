2028年3月末を目処に事業を撤退する南海フェリーについて、後藤田知事は4月17日の定例会見で、「替わりとなるフェリーを模索をする」とした一方、道路などの代替機能は確保できていると話しました。これは17日の定例会見で、後藤田知事が述べたものです。南海フェリーは、2028年3月末をめどに事業を撤退する方針を示しています。県は、現在の航路が国からの支援制度がある生活交通ではないことなどから、運営会