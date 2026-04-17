タレントの井上咲楽(26)が17日、自身のインスタグラムを更新。劇的イメチェンを遂げた最新ショットを公開した。井上は、「髪の毛切りました〜！そして髪の毛広がりやすいのでストレートもかけてもらいました。とんでもなくドライヤーがラクです！」とし、ショートヘアの最新ショットを公開した。ファンからは「似合ってます！可愛い」「雰囲気変わったね」「ヤバっ！可愛い」「乾くのラクだよねー」などの反響が寄せられてい