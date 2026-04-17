コメダホールディングスが小幅に３日続伸。ＳＭＢＣ日興証券は１６日、同社株の投資評価を３段階で最上位の「１」で継続するとともに、目標株価を３３００円から３４００円に引き上げた。不確実性が高いマクロ環境のなかで、同社の業績と株価の安定性は一層注目に値するとみている。建築費上昇は向かい風だが、２７年２月期からは出店政策を変更し、都市部ビルインを中心に出店することで出店数は確保できる見込み。足もと