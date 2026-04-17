言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は日々の生活で見聞きする言葉の中から、成り立ちやジャンルが大きく異なる3つのフレーズをピックアップしました。頭の中にストックされた語彙を柔軟に組み合わせて、空欄を埋める共通の音を探し出してみてください。1分間の集中力で、正解を目指しましょう！問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□し□□くよ□□りヒ