【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 共通する2文字を埋めてみよう！ ヒントは幼い俳優
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は日々の生活で見聞きする言葉の中から、成り立ちやジャンルが大きく異なる3つのフレーズをピックアップしました。頭の中にストックされた語彙を柔軟に組み合わせて、空欄を埋める共通の音を探し出してみてください。1分間の集中力で、正解を目指しましょう！
□□し
□□く
よ□□り
ヒント：植物の成長を促すための肥料や、映画・ドラマなどで子どもが演じること、そして他人の話や仕事に横から口を出して邪魔をすることを思い出してみてください。
答えを見る
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「こや」を入れると、次のようになります。
こやし（肥やし）
こやく（子役）
よこやり（横槍）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、農業や比喩表現で使われる言葉、芸能界の呼称、そして対人関係での振る舞いを表す言葉がそろっていました。物理的な「物」から具体的な「人」、そして抽象的な「動作」へと、共通の響きを介して思考をジャンプさせる楽しさを味わえる構成です。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は日々の生活で見聞きする言葉の中から、成り立ちやジャンルが大きく異なる3つのフレーズをピックアップしました。頭の中にストックされた語彙を柔軟に組み合わせて、空欄を埋める共通の音を探し出してみてください。1分間の集中力で、正解を目指しましょう！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□く
よ□□り
ヒント：植物の成長を促すための肥料や、映画・ドラマなどで子どもが演じること、そして他人の話や仕事に横から口を出して邪魔をすることを思い出してみてください。
答えを見る
↓
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正解：こや正解は「こや」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「こや」を入れると、次のようになります。
こやし（肥やし）
こやく（子役）
よこやり（横槍）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、農業や比喩表現で使われる言葉、芸能界の呼称、そして対人関係での振る舞いを表す言葉がそろっていました。物理的な「物」から具体的な「人」、そして抽象的な「動作」へと、共通の響きを介して思考をジャンプさせる楽しさを味わえる構成です。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)