工夫たっぷりの「おしゃスモア」を作ります！【写真】「おまえさんが切るんだよ！」パンのカットを任されたNEWS小山慶一郎さんスペシャルなBBQのラストに作るのは、みきさんが小山さんのために考えた工夫がいっぱい詰まった「おしゃスモア」。小山家で定番だったというBBQの思い出についても聞きました♪スモアの材料はこちらみきママ：ラストに作るのは「おしゃスモア」！慶ちゃんのために考えたおしゃれなスモア、おしゃスモア