甘いものNGでもOK！みきママが、弟・NEWS小山慶一郎のために考案した「糖分控えめスモア」が優秀すぎる
【写真】「おまえさんが切るんだよ！」パンのカットを任されたNEWS小山慶一郎さん
スペシャルなBBQのラストに作るのは、みきさんが小山さんのために考えた工夫がいっぱい詰まった「おしゃスモア」。小山家で定番だったというBBQの思い出についても聞きました♪
みきママ：ラストに作るのは「おしゃスモア」！ 慶ちゃんのために考えたおしゃれなスモア、おしゃスモアでーす！
小山：待って、そもそもスモアってなんなの？
小山：なるほどね。OK♪
みきママ：まずはチョコを細かくして、溶かすよ。チョコはすぐ溶けるよ〜。
小山：チョコ割っていきまーす。
みきママ：普通のこと言うなよ（笑）。
小山：（板チョコを割りながら）パキパキ♪ パキパキ♪
みきママ：あはは！
みきママ：次にバナナ！ バナナは食べたほうがいい。チョコとバナナって実はストレスに効く最強コンビなんだよ！
小山：へ〜！ そうなんだ！？
みきママ：そうそう！
小山：俺、バナナはよく食べてるよ。プロテインに入れると、スムージーみたいになっておいしいし！
みきママ：いいね。ほら、こうやってスプーンでカットしちゃえば、まな板いらず。慶ちゃん、やってみて。
小山：はいはい。
みきママ：そして、甘いものを控えている慶ちゃんのために用意したのがコレ。グラノーラ！
小山：はいはい。そのグラノーラ、糖分カットされてる？
みきママ：あ、されてないです…。
小山：されてないかあ〜〜！
みきママ：うるさっ！（笑）
小山：ふふふふふ。
みきママ：チョコにグラノーラを合わせて。たくさん入れ過ぎないように注意してね。
小山：俺、ホントに今、完成形がわかってないんだけど…これで、ビジュ大丈夫？
みきママ：大丈夫、もうビジュ決まってきてる（笑）。
小山：あ、これで決まってきてるんだ（笑）。
みきママ：バナナとマシュマロも乗せていくよ。全部の材料が見えるように、キレイにね♪
小山：こんな感じ？
みきママ：そうそう！ いい感じ♪ チョコが完全に溶けるまで、もう少し待とう。
（チョコレートを待ちながらトーク）
小山：ねぇそもそもさ、スモアってそんなに定番？ 俺、全然知らなかったんだけど。
みきママ：世界的人気って言えるくらい、キャンプやBBQといえば！の定番デザートだと思うよ。食べたことない？
小山：ない…。
みきママ：え、キャンプの番組やってますよね？
小山：キャンプはやるけど、スモアは…。マジで完成形がわかんない。
みきママ：そうなんだ。BBQといえば、昔ウチでも毎週のようにやってたよね！ 河原に行って…。
小山：相模川な？
みきママ：そうそう。家族だけじゃなくて、街の飲食店の仲間とか子供達とか、近所の人たちがすんごい人数集まって超盛り上がってたよね！
小山：そうだね。大人は全員酔っ払ってベロベロで（笑）。
みきママ：やんちゃな集まりだった！（笑）
みきママ：もう少しでチョコが溶けそうだから、パンを準備しておこう。慶ちゃん、フランスパン切って！
小山：OK！ サクッと、切っちゃいな〜！
みきママ：おまえさんが切るんだよ、おまえさんが！
小山：“おまえさん”って…（笑）。どうカットすればいいの？ ホテル系？
みきママ：“ホテル”系ってなに！？（笑）
小山：斜め薄切りみたいなイメージ。
みきママ：ホテル系で！
小山：ホテル系ね〜（と、パンをカット）。
みきママ：（小山さんを見守りながら）分厚くない？
小山：ホテル系だよ？
みきママ：パンの上に、チョコやマシュマロを乗せて食べるんだからね？ 1cm幅くらいにしてね？
小山：あー、そういうことか（笑）。
みきママ：さっきのチョコレートが完全に溶けたら、完成で〜す！
小山：そもそも、まだ俺の中では完成形があんまり想像できてないんだけど。何なの、スモアって…。
みきママ：みんな知ってるよ？
小山：（スタッフに向かって）え、みんなも知ってる？
一同：（頷く）
小山：（納得いかなそうに）えぇ〜？
みきママ：ほら。世界的に有名だもん。
小山：さっきから、その“世界的に有名”って何なの（笑）。そう言っておけばいいって思ってるだろ！
みきママ：わはははは！
小山：（検索したスモアの画像を見て）あー、こういうやつね。え、この画像みたいなクッキーはどこにあんの？
みきママ：だから今回は、クッキーじゃなくてフランスパンにアレンジしたんだってば（笑）。慶ちゃん、クッキーは食べないでしょ？
小山：俺、クッキー食べるよ？
みきママ：食べんのかい！！！！！（笑） 食べないと思ったからパンにしたのに〜！ チョコとバナナにグラノーラのザクザク、バゲットとマシュマロが合わさることで最強のストレス解消爆弾の完成〜！ メンタル回復に最高だよ〜！！
おしゃスモア
＜材料＞
バケット…1本
チョコレート…3枚
マシュマロ…1袋
バナナ…2本
フルーツグラノーラ…1袋（※適量を使用）
作り方
（1）フライパンにバゲット以外の材料を並べたら、蓋をして弱火で溶かして出来上がり。好みの大きさに切ったバゲットに乗せて食べる。
■PROFILE
小山慶一郎●1984年5月1日生まれ、神奈川県出身。NEWSのメンバー。「よんチャンTV」（MBSテレビ/15:40-19:00）の木曜レギュラー、「NEWS小山のおしゃキャン！どう？」（フジテレビ※関東ローカル）が月1回放送。
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みきママ●お家料理研究家。著書は累計250万部を突破。管理栄養士を目指し42歳で大学に再入学したことも話題に。小山慶一郎さん（NEWS）の実姉としても知られる。最新著書に『みきママの東大合格弁当』（扶桑社）がある
・Instagram@mikimama_official
＜スタッフ＞
調理／みきママ 撮影／福井麻衣子 スタイリング（衣装）／三島和也（Tatanca） スタイリング（フード）／カナヤマヒロミ ヘア&メイク／佐藤真希 取材・文／岸野愛
＜衣装協力＞
みきママさん▶プルオーバー/￥7,990/ CRAFT STANDARD BOUTIQUE(クラフト スタンダード ブティック)/ CRAFT STANDARD BOUTIQUE プレスルーム(クラフト スタンダード ブティック プレスルーム)、デニムパンツ/￥18,700/OMNIGOD(オム二ゴッド)/Domingo(ドミンゴ)