きょう17日（金）からあす18日（土）にかけて、西日本ではくもりや雨となるでしょう。東日本は概ね晴れそうです。北日本はきょうは晴れますが、あすは雲が多く、所々で雨や雷雨となるでしょう。最高気温は平年より高い所が多い予想です。気象庁は先ほど、最高気温が40℃以上の日の名称を「酷暑日」に決定したと発表しました。40℃にはまだまだ届かないものの、19日（日）は各地で気温が上がる見込みです。西日本や東日本では、最高