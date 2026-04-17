能登の被災地に多くの人を呼び込みます。人気アニメ「ポケットモンスター」のキャラクターが描かれたマンホールのフタが、奥能登の6つの市町に贈られることになりました。この「ポケふた」は、ポケモン・ウィズ・ユー財団が、自治体と連携して全国に設置しています。それぞれが世界に1枚しかないデザインとあって、多くのファンがお目当てのフタを求めて各地を訪れています。能登に登場するのは今回が初め