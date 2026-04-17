4月16日、6号機の営業運転再開に合わせ、柏崎刈羽原発の運転差し止めを求めてきた原告・弁護団は、6号機・7号機の運転を差し止める仮処分を新潟地裁に申し立てたほか、原発に反対する市民団体も東京電力に対し、原発の停止を申し入れました。 【脱原発新潟県弁護団和田光弘 団長】 「本日午前10時半に、柏崎刈羽原発6・7号機運転差止仮処分を新潟地方裁判所に提出した」 福島第一原発事故を受け、2012年から東京電力を相手取