【モデルプレス＝2026/04/16】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル／以下、ミセス）のスタジアムツアー『ゼンジン未到とイ／ミュータブル〜間奏編〜』が4月18日より、MUFGスタジアム（国立競技場）にて開幕。圧倒的なパフォーマンス力と、緻密に練り上げられた世界観で、いまや全世代を虜にしている彼らのステージ。常にファンの期待を上回る進化を遂げ、各界から称賛されるそのパフォーマンスは、ファンのみな