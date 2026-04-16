解散を発表したSKE48内ユニット「カミングフレーバー」が16日、YouTubeの公式チャンネルで生配信を行い、メンバーが解散について語った。配信には、現メンバーの野村実代（23）青海ひな乃（25）赤堀君江（24）鈴木愛菜（22）が出演。野村は「カミングフレーバーは26年6月をもって解散します」と報告した。6月11日に解散ライブ「カミングフレーバー解散LIVE〜君のいない世界〜」を開催し、約7年の活動にピリオドを打つ。会場