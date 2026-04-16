S3「第9回ブリリアントカップ」が16日、大井競馬場で行われた。6番人気のリベイクフルシティが中団追走から楽々と抜け出し快勝。22年9月ゴールドジュニア以来となる2度目の重賞制覇を飾った。同馬と2着サントノーレには「第71回大井記念」（S1、5月20日、大井）の優先出走権が与えられた。「3コーナーから手応えが良くて、グングンと伸びていった。素晴らしかった」。和田がリベイクフルシティの走りを称えた。道中7番手から上