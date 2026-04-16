S3「第9回ブリリアントカップ」が16日、大井競馬場で行われた。6番人気のリベイクフルシティが中団追走から楽々と抜け出し快勝。22年9月ゴールドジュニア以来となる2度目の重賞制覇を飾った。同馬と2着サントノーレには「第71回大井記念」（S1、5月20日、大井）の優先出走権が与えられた。

「3コーナーから手応えが良くて、グングンと伸びていった。素晴らしかった」。和田がリベイクフルシティの走りを称えた。道中7番手から上がり3F断トツ（38秒0）の末脚を発揮。逃げ込みを図る1番人気サントノーレを並ぶ間もなくかわして先頭。最後は4馬身突き放し悠々とゴールを駆け抜けた。

宗形師は「予定より後ろになったが、ジョッキーがうまく乗ってくれた。不器用なところがある馬だが、凄く器用に競馬をしてくれた。成長しているのを感じた」と人馬一体の走りを振り返った。今後については「はっきりした予定は決めていない。状態を見つつ、このくらいの距離を使っていきたい」。勢いに乗ったリベイクフルシティが中距離路線の主役に躍り出る。

◇リベイクフルシティ 父マジェスティックウォリアー 母ラッキーバトル（母の父バトルプラン）セン6歳 大井・宗形竹見厩舎 馬主・藤本栄史氏 生産者・北海道日高町の槙本牧場 戦績31戦9勝（南関東30戦9勝） 総獲得賞金8869万円。