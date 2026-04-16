アーティストのこっちのけんと（29）が、楽曲「はいよろこんで」で株式会社NexToneが主催する「NexTone Award 2026」のGold Medalを受賞した。16日に授賞式が開催され、けんとは本楽曲の作曲を手がけた音楽プロデューサーのGRPとともにステージに登壇。スペシャルパフォーマンスを披露した。「NexTone Award」は、日本の音楽産業の発展に寄与することを目的に2017年に創設されたアワード。NexTone管理作品の中から、著作権使用