現地時間16日からついにアジアチャンピオンズリーグエリート（ACLE）のファイナルズが開催される。今大会も昨年同様、準々決勝からはサウジアラビアで開催され、準々決勝、準決勝、決勝と全て一発勝負で行われる。今回のファイナルズに、東地区からヴィッセル神戸、町田ゼルビア、ブリーラム・ユナイテッド（タイ）、ジョホール・ダルル・タクジムFC（マレーシア）の4チームが進出。特に現在、J1百年構想リーグWESTで独走する神戸