訃報です。東根市の土田正剛市長が16日午後、亡くなりました。82歳でした。土田正剛さんは代議士秘書や県議会議員などを経て1998年の東根市長選で初当選。6回続けて無投票で当選し、全国市長会副会長に2度就任していました。2022年は新人との一騎打ちを制して7選を果たし、28年にわたって市長を務めてきました。ことし9月の任期満了に伴う次の市長選挙は、持病の悪化などを理由に不出馬を表明しました。東根市によりますと、土田さ