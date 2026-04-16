マイナス思考や罪悪感を抱きやすい人が、その心持ちを変えるのは難しいことだ。だが、うつ病を克服した経験のある精神科医の平光源さんは「呼吸をコントロールすれば、感情もコントロールできる。すぐには難しくても、体を変えることで、やがて思考を変えることができる」という――。※本稿は、平光源『頑張れないんじゃなくて、頑張りすぎただけ』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／deepblue4you