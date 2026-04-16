熊本地震から10年。最大震度6弱を観測した大分県由布市で16日、発生の日に合わせて防災ラジオを使った訓練が実施されました。 【写真を見る】防災ラジオを使った避難訓練「記憶を風化させない」由布市役所で身を守る手順確認大分 2016年4月に発生した熊本地震では震度7を2回観測し、大分県内では別府市と由布市で震度6弱を観測しました。この地震で県内の建物被害は9600棟以上に上り、3人が災害関連死で亡くなりました。 由