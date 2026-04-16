2023年に14歳年下の一般男性と再婚したタレントの新山千春が14日、オフィシャルブログを更新。俳優の中尾明慶とのYouTubeコラボを報告し、“相棒”である トヨタ「ランドクルーザー70」を背景に笑顔溢れる撮影風景ショットを複数枚公開した。 この日、ブログを更新した新山は「YouTube！Chiha Roomになんとスペシャルゲストさんが出演してくれました！！」と切り出し、中尾とのコラボ動画を公開したことを報告。愛車のカスタム企