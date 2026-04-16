中東情勢の影響で供給不足が懸念される医療物資について、政府はきょう対策本部を開き、安定供給のための対応を検討しているものが医療用の手袋など24件あると明らかにしました。政府はきょう、中東情勢の影響で供給不足が懸念される医療物資などを確保するための3回目の対策本部を開きました。厚生労働省などによりますと、医療機関やメーカーなど2956の事業者から供給に関する相談があり、供給に影響があると判断されたものは34