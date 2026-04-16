スズキ、ダイハツ、トヨタの3社が共同開発した軽商用車バン2026年3月9日、スズキは同社初となる軽商用バン「eエブリイ」の販売を開始しました。ユーザーから寄せられた反響について、首都圏のスズキディーラーに問い合わせてみました。新型eエブリイは、スズキ・ダイハツ・トヨタの3社が共同開発した、EV（電気自動車）システムを搭載した軽商用車バンです。【画像】超カッコいい！ これがスズキ「“新型”スライドドア軽