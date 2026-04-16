メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県紀北町の農園で、マリーゴールドの出荷が最盛期を迎えています。 黄色やオレンジ色など、色鮮やかな花を咲かせるマリーゴールド。 メキシコ原産のキク科の植物で、手軽に育てることができ秋まで長く楽しめることから、ガーデニングなどで人気があります。 紀北町の「かきうち園芸」では、3色のマリーゴールドを栽培していて、16日は