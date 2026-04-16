NHK井上樹彦会長（68）が15日、都内の同局で定例会見に出席した。9日に28年大河ドラマの主演が俳優山〓賢人、タイトルが「ジョン万」になると発表したことに言及。「ジョン万次郎は、相当以前から『大河にならないか』と、私も要望を受けたことはあるんですが、ようやく、大河で放送するということになった」と、かねて期待が高かったと明かした。27年大河ドラマが、松坂桃李主演の「逆賊の幕臣」となり、2年連続で幕末が舞台。同