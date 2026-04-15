三菱電機が新設したパワー半導体の新工場＝15日午前、福岡市西区三菱電機は15日、福岡市でパワー半導体の新工場の竣工式を開いた。生産効率を従来比で最大4割改善し、安定的な量産につなげる。EV需要の低迷や海外勢との競争激化で事業環境の厳しさが増す中で、東芝や電子部品大手ロームとの統合交渉の行方にも注目が集まる。5階建ての新工場は半導体の組み立てや検査をする「後工程」の拠点で、10月に稼働を始める。点在してい