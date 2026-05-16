開催：2026.5.16 会場：エンゼルスタジアム 結果：[エンゼルス] 0 - 6 [ドジャース] MLBの試合が16日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとドジャースが対戦した。 エンゼルスの先発投手はジャック・コハノビツ、対するドジャースの先発投手はウィル・クラインで試合は開始した。 4回表、5番 アンディ・パヘス 4球目を打ってセンターへのスリーランホームランでドジャース