風間俊介、岡本玲、伊礼彼方が出演する、KOKAMI@network vol.22「トランス」が4月28日から上演される。1993年に初演された本作は、3人の登場人物たちによる妄想と現実が入り乱れた物語。鴻上尚史の代表作のひとつである本作を、鴻上自身の演出で上演するのは、日本国内では21年ぶりとなる。フリーライターの立原雅人を演じる風間に、本作への意気込みを聞いた。−1993年の初演以来、愛され続けてきた作品です。今回、出演が決ま