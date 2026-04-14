オークランドFC所属のDF酒井宏樹が今月、自身の36歳の誕生日に感謝を伝えるべく、チームメートに盛大なパーティーを振る舞ったようだ。オーストラリア・Aリーグの公式X(@aleaguemen)が14日、「ブリリアント!」とその出来事を伝えている。AリーグのXアカウントは、ニュージーランドメディア『ニュージーランド・ヘラルド』のマイケル・バージェス記者のXポストを参照しながら酒井の振る舞いに着目。同記者によると、酒井は5kgの