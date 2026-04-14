元日本代表DF酒井宏樹がチームメートに大盤振る舞い!! その金額は…Aリーグ公式「ブリリアント!」
オークランドFC所属のDF酒井宏樹が今月、自身の36歳の誕生日に感謝を伝えるべく、チームメートに盛大なパーティーを振る舞ったようだ。オーストラリア・Aリーグの公式X(@aleaguemen)が14日、「ブリリアント!」とその出来事を伝えている。
AリーグのXアカウントは、ニュージーランドメディア『ニュージーランド・ヘラルド』のマイケル・バージェス記者のXポストを参照しながら酒井の振る舞いに着目。同記者によると、酒井は5kgの和牛を日本から輸入し、チームメートに振る舞ったのだという。
その額は「最低でも4000ドルはするものだ」と同記者。1ニュージーランドドルは現在93〜94円ほどで取引されており、4kgで約37万5000円相当、グラム単価1万円ほどの高級和牛だったようだ。
酒井は誕生日当日の12日、自身の公式インスタグラム(@hiroki.sakai_19)を通じて「早いもので36歳になりました。今シーズンあと2試合、2連覇できるようチームみんなで頑張ります!」と近況を伝えている。
オークランドFCは現在、レギュラーシーズン2試合を残して首位のニューカッスル・ジェッツを勝ち点3で追う2位。昨季に続くレギュラーシーズン連覇と、グランドファイナル初制覇に望みを繋いでいる。
AリーグのXアカウントは、ニュージーランドメディア『ニュージーランド・ヘラルド』のマイケル・バージェス記者のXポストを参照しながら酒井の振る舞いに着目。同記者によると、酒井は5kgの和牛を日本から輸入し、チームメートに振る舞ったのだという。
酒井は誕生日当日の12日、自身の公式インスタグラム(@hiroki.sakai_19)を通じて「早いもので36歳になりました。今シーズンあと2試合、2連覇できるようチームみんなで頑張ります!」と近況を伝えている。
オークランドFCは現在、レギュラーシーズン2試合を残して首位のニューカッスル・ジェッツを勝ち点3で追う2位。昨季に続くレギュラーシーズン連覇と、グランドファイナル初制覇に望みを繋いでいる。
Brilliant Hiroki Sakai brought $4000 worth of wagyu steak to @fc_auckland training to celebrate his birthday! pic.twitter.com/XbDb17P4sw— Isuzu UTE A-League (@aleaguemen) April 14, 2026