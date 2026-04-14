　オークランドFC所属のDF酒井宏樹が今月、自身の36歳の誕生日に感謝を伝えるべく、チームメートに盛大なパーティーを振る舞ったようだ。オーストラリア・Aリーグの公式X(@aleaguemen)が14日、「ブリリアント!」とその出来事を伝えている。

　AリーグのXアカウントは、ニュージーランドメディア『ニュージーランド・ヘラルド』のマイケル・バージェス記者のXポストを参照しながら酒井の振る舞いに着目。同記者によると、酒井は5kgの和牛を日本から輸入し、チームメートに振る舞ったのだという。

　その額は「最低でも4000ドルはするものだ」と同記者。1ニュージーランドドルは現在93〜94円ほどで取引されており、4kgで約37万5000円相当、グラム単価1万円ほどの高級和牛だったようだ。

　酒井は誕生日当日の12日、自身の公式インスタグラム(@hiroki.sakai_19)を通じて「早いもので36歳になりました。今シーズンあと2試合、2連覇できるようチームみんなで頑張ります!」と近況を伝えている。

　オークランドFCは現在、レギュラーシーズン2試合を残して首位のニューカッスル・ジェッツを勝ち点3で追う2位。昨季に続くレギュラーシーズン連覇と、グランドファイナル初制覇に望みを繋いでいる。