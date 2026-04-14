2026年公開の門脇康平監督オリジナル長編アニメーション『我々は宇宙人』。坂東龍太と岡山天音のW主演が決定、ティザービジュアルと特報映像が公開された。NOTHING NEWは 2026年に映画『我々は宇宙人』を劇場公開する。2022年に ”才能が潰されない世の中” を目指し、ホラーとアニメーションを中心とした映画作品の企画・製作を軸に、新しい作品の作り方と届け方に挑戦する映画レーベルNOTHING NEW。世界10以上の国際映画祭に選出