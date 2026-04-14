（台北中央社）第2野党・民衆党は13日、李貞秀（りていしゅう）立法委員（国会議員）の党籍剝奪処分を決定した。過去の発言が党の名誉に重大な影響を及ぼしたことなどを理由とした。李氏は中国籍を保有していることが物議を醸していた。李氏は中国・湖南省出身で、台湾人との婚姻により1993年から台湾に居住。2024年1月の立法委員選挙に比例代表で立候補し、今年2月には同党の立法委員が辞職したことで繰り上げ当選した。政