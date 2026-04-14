40代のAさんは、会社では部下を束ねる有能な管理職です。しかし今、人生最大の危機に直面していました。長年連れ添った妻から「もうあなたとはやっていけない」と離婚を突きつけられたのです。【漫画】「なぜそんなに太ってるのですか？」5年間の婚活で結果が出ない女性に放ったド直球発言慌ててカウンセリングに駆け込んだAさんは「具体的なTODOリストをください。毎日『ありがとう』と言えばいいですか？ 家事の分担比率をどう変