SonosのWi-Fiスピーカー「Era 100 SL」(右)とサウンドバー「Beam(Gen2)」 Sonosが4月13日に発売したホームワイヤレススピーカー「Era 100 SL」。単体でもステレオのサウンドを楽しめるのが特徴だが、Sonos製サウンドバーと組み合わせればサラウンドシステムのリアスピーカーとしても活用できる。発売前に実機を借りることができたので、私物のサウンドバーと48型