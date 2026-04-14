プレミアリーグ 25/26の第32節 マンチェスター・ユナイテッドとリーズの試合が、4月14日04:00にオールド・トラフォードにて行われた。 マンチェスター・ユナイテッドはベンヤミン・シェシュコ（FW）、マテウス・クニャ（FW）、ブルーノ・フェルナンデス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリーズは田中 碧（MF）、ドミニク・キャルバ}