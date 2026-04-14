プレミアリーグ 25/26の第32節 マンチェスター・ユナイテッドとリーズの試合が、4月14日04:00にオールド・トラフォードにて行われた。

マンチェスター・ユナイテッドはベンヤミン・シェシュコ（FW）、マテウス・クニャ（FW）、ブルーノ・フェルナンデス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリーズは田中 碧（MF）、ドミニク・キャルバートルウィン（FW）、ノア・オカフォー（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の5分に試合が動く。リーズのノア・オカフォー（FW）がゴールを決めてリーズが先制。

さらに29分リーズが追加点。ブレンデン・アーロンソン（MF）のアシストからノア・オカフォー（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とリーズがリードしてハーフタイムを迎えた。

56分にマンチェスター・ユナイテッドのリサンドロ・マルティネス（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

69分、マンチェスター・ユナイテッドのブルーノ・フェルナンデス（MF）のアシストからカゼミロ（MF）がヘディングシュートを決めて1-2と1点差に迫る。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、リーズが1-2で勝利した。

なお、リーズに所属する田中 碧（MF）は先発し74分までプレーした。

2026-04-14 06:00:11 更新