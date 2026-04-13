バイクビギナーからベテランまで『楽しいライディング』を実感できる製品を数多く世に送り出しているTERAMOTO（テラモト）。中でも注目されたのが2024年12月に登場した『EZ＋plus（イージーブラス）』だ。インジェクションを採用している対応車種の燃料噴射量を補正し、実用域でトルクアップを果たしてくれる。それでいて専用設計なので指定の場所に取り付け、カプラーで接続するだけと超簡単！小排気量