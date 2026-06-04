山形県天童市のさくらんぼ畑で、収穫を控えた「佐藤錦」およそ１５キロが盗まれる被害がありました。さくらんぼの実は、木から軸ごともぎ取られるなどしていたということです。 【写真を見る】10万円相当のさくらんぼ盗まれる盗難は今シーズン初（山形・天童市） さくらんぼの盗難被害は今シーズンはじめてです。※サムネはイメージ さくらんぼの盗難被害があったのは天童市長岡にある農業の４８歳の男性の