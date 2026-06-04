長野県高山村の山林内で4日、仲間と2人でネマガリダケ採りをしていた男性が行方不明となり、警察などが捜索し救助されました。軽傷のもようです。行方が分からなくなったのは、長野県千曲市の男性会社員（33）です。警察によりますと男性は4日午前6時半ごろ、仲間の男性と一緒に長野県高山村の山林内へネマガリダケを採るために入山しました。2人でネマガリダケを採っていましたが、午前8時ごろに男性の姿が見えなくなったというこ