札幌方面東警察署は2026年6月4日、岩見沢児童相談所の職員・吹谷望実容疑者（26）を不同意わいせつや性的姿態等撮影などの疑いで逮捕しました。吹谷容疑者は、岩見沢児童相談所の職員として採用される前の2026年1月20日、札幌市東区の施設内で、10代前半の少女に対し、上着をめくりあげるなどのわいせつな行為をしたうえ、スマートフォンで撮影した疑いがもたれています。吹谷容疑者は調べに対し、「間違いありません」と容