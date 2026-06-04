3年ぶりに行われた東京都足立区の花火大会「足立の花火」で、会場となった荒川河川敷で、若い男女らがフェンスを乗り越える様子を撮った動画がXで投稿され、波紋が広がっている。投稿によると、男女ら数人が入場規制を無視して土手を上って行ったという。どんな状況だったのか、区とともに主催した区観光交流協会に話を聞いた。「こうやって中止になっていく...」花火の音が響く中、あちこちで、河川敷の土手にある肩の高さぐらい