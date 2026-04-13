ガーナ・サッカー協会は13日、国内リーグ1部ベレクム・チェルシーのチームバスが12日に武装集団の襲撃を受け、FWドミニク・フリンポン選手が死亡したと発表した。20歳だった。複数の海外メディアが報じた。複数の覆面男性が銃とライフルをバスに向けて発砲。選手とスタッフは茂みに逃げ込んだが、フリンポン選手は銃撃を受けたとみられる。チームは12日にアウェーでサマーテックスと対戦して0―1で敗戦。フリンポン選手は先