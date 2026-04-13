【モデルプレス＝2026/04/13】8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）の公式X（旧Twitter）が、12日に更新された。KAIRYU（カイリュウ）とNAOYA（ナオヤ）のプリクラが公開され、話題を集めている。【写真】BMSG人気アーティスト「永久保存版」プリクラ公開◆KAIRYU＆NAOYA、プリクラ公開KAIRYUは「二度と泣かさねぇ、離さねぇ」「この後はカラオケな。キセキ歌ったる」「やっぱ俺にはお前だわ」とハッシュタグを添え