入学したばかりの小学1年生の通学を見守る活動が、岡山県高梁市で行われました。 【この記事の写真をもっとみる】「手を上げて、右左見て渡りましょう」小学校の新1年生の通学を市長ら約50人が見守る【岡山・高梁市】 「手を上げて、右左見て渡りましょう」JR備中高梁駅近くで行われた通学の見守り活動は、小学校の新1年生の初登校にあわせて毎年行われているものです。高梁市の石田市長のほか交通安全母の会などから約50人が参