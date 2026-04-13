台風４号「猛烈な勢力」最大瞬間風速８５メートルで北西へ 大型で猛烈な台風４号は、１３日午後３時にはマリアナ諸島にあって、１時間におよそ１５キロの速さで北西に進んでいます。中心気圧は９０５ヘクトパスカル、最大瞬間風速は８５メートルです。 17日ごろには強い勢力で小笠原近海に北上予想 18日は関東なども雨か 台風４号が予報円の中心を進むと、１７日（金）には小笠原近海に進む予想です。 １７日午