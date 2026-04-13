台風４号「猛烈な勢力」最大瞬間風速８５メートルで北西へ

大型で猛烈な台風４号は、１３日午後３時にはマリアナ諸島にあって、１時間におよそ１５キロの速さで北西に進んでいます。中心気圧は９０５ヘクトパスカル、最大瞬間風速は８５メートルです。

17日ごろには強い勢力で小笠原近海に北上予想 18日は関東なども雨か

台風４号が予報円の中心を進むと、１７日（金）には小笠原近海に進む予想です。

１７日午後３時の中心気圧は９６０ヘクトパスカル、最大瞬間風速は５５メートルで、１時間に１５キロの速さで北北東に向かう予想です。

１８日（土）午後３時には、小笠原近海にあって、１時間に１５キロに速さで北北東に進み、中心気圧は９７０ヘクトパスカル、最大瞬間風速は５０メートルと予想されています。

本州からは遠ざかる予想で、本州には台風４号の直接の影響受けないとみられますが、台風から流れ込む暖かく湿った空気などの影響で、では18日（土）ごろは西日本から東日本の広い範囲で雨となる予想です。

台風４号の雨・風シミュレーション14日（火）～18日（土）

では、16日ごろから小笠原諸島では風が強まる見込みです。18日は暴風となるおそれがあります。海上の大しけも予想されます。シミュレーションは実際の雨や風の状態とずれる可能性があります。気象庁から発表される最新の台風情報に注意してください。

24日までの長期シミュレーション

24日までの長期のシミュレーションでも、台風４号は小笠原近海に北上した後、東に進む予想です。23日から24日ごろから西から天気が崩れて、発達した雨雲がy予想されています。

長期シミュレーションは、ずれが大きい場合がありますので、気象庁から発表される台風情報や気象情報に注意してください。

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